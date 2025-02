Milan, Joao Felix e quel retroscena sull’Inter. Allarme Theo, due big su di lui

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 6 febbraio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo nei giorni successivi alla chiusura del calciomercato invernale. Ma non solo, poiché ieri sera i rossoneri hanno strappato il pass per le semifinali di Coppa Italia battendo la Roma per 3-1 con protagonisti i due nuovi arrivati: Joao Felix e Santiago Gimenez. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.