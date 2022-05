Milan, ipotesi ritiro in Austria: ecco le possibili date

Secondo il portale austriaco 5min.at, il Milan potrebbe disputare una parte del ritiro estivo in Austria. Le ultime news

Sta per terminare la stagione, con il Milan che a Sassuolo avrà la possibilità di vincere il 19° scudetto. Allo stesso tempo, però, si pensa a pianificare la prossima, che sarà altrettanto importante. Come viene riportato dal sito austriaco 5min.at, la squadra di Pioli potrebbe disputare una parte del suo ritiro a Villach, in Austria. Le date sarebbero dal 23 al 30 luglio. Già la scorsa estate il Milan disputò un amichevole in Austria contro il Real Madrid, terminata 0 a 0. Milan scatenato: segue due super bomber! Le ultime news di mercato >>>