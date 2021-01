Milan, Inzaghi: “San Siro è speciale. Shevchenko era l’uomo derby”

Milan, le parole di Filippo Inzaghi

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha parlato del suo passato al Milan. Le parole su San Siro, sul derby e su Andriy Shevchenko ai microfoni di 'Sky Sport': "San Siro per me è un qualcosa di speciale, quando ho sentito che forse veniva abbattuto sono stato male. Sono andato al Milan principalmente per giocare a San Siro, c'era un'atmosfera fantastica. Non ho fatto tanti gol all'Inter, l'uomo derby era Shevchenko ma se devo ricordare un gol dico il primo nella stracittadina. Quella con i nerazzurri è sempre stata una rivalità accesa ma leale".