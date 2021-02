Milan-Inter, Virdis: “Le squadre di Milano sono tornate competitive” | News

Milan-Inter, Virdis: “Per lo scudetto la strada è lunga”

Pietro Paolo Virdis, ex attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com dove ha speso delle parole riguardo al derby di domenica tra Milan e Inter. “I due attacchi sono forti, ma i giocatori di spessore sono in tutti i settori. Il centrocampo di solito determina ma a volte si può anche saltarlo. L’Inter ad esempio sta chiusa e sfrutta la velocità dei due avanti e anche le capacità di Hakimi sulla fascia. Il Milan ha un gioco più fraseggiato, deve fare possesso e lanci verso Ibrahimovic che, con la sua forza fisica e la sua tecnica, può favorire gli inserimenti da dietro. Vedo Milan e Inter alla pari per lo scudetto, la strada è ancora lunga. La cosa bella è che le due squadre di Milano sono tornate competitive”. Calciomercato Milan – Belotti, rinnovo difficile: Diavolo attento. VAI ALLA NOTIZIA >>>