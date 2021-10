Milan-Inter, Vezzali: “San Siro aperto al 100% per il derby? Perchè no”

Valentina Vezzali, Sottosegretario con delega allo sport, ha parlato della possibilità di aprire tutto San Siro per Milan-Inter

Valentina Vezzali , Sottosegretario con delega allo Sport, ha parlato ai giornalisti presenti alla cerimonia di premiazione dei Collari d'Oro a Milano. La Vezzali ha parlato anche della possibilità che San Siro venga aperto al 100% in occasione di Milan-Inter, derby in programma il prossimo 7 novembre. Ecco cosa ha detto: "Riapertura San Siro al 100% in occasione del derby? "Perché no".

Sui prezzi dei biglietti aumentati: "La ripartenza sicuramente non è semplice e le società hanno vissuto la pandemia in maniera difficoltosa. Staremo comunque attenti a far sì che tutti possano presto tornare allo stadio con prezzi dei biglietti giusti".