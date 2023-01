Milan-Inter, le iniziative per la finale di Supercoppa e come seguirla

Si avvicina Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana in programma domani sera a Riyad (Arabia Saudita). La nota del club rossonero

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) "Tra meno di 48 ore le luci del King Fahd International Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita, si accenderanno per illuminare il palcoscenico sul quale si disputerà la finale di Supercoppa Italiana, la partita tra il Milan Campione d’Italia e l’Inter vincitrice della Coppa Italia 2021/2022.

Un appuntamento importante per tutti i tifosi rossoneri, pronti a supportare la squadra di Stefano Pioli da tutti gli angoli del mondo. Da Riyadh e dall’Arabia Saudita - Paese in cui il Club conta più di 7 milioni di sostenitori* - fino a Milano, cuore pulsante della fede rossonera, tutto il mondo milanista si prepara con iniziative speciali in vista della finale, anche attraverso le diverse centinaia di Fan Club internazionali pronti a raggruppare i propri sostenitori.

Un appuntamento importante che scavalca i confini del rettangolo di gioco con iniziative volte a rafforzare il brand Milan il quale, oltre ad essere il marchio calcistico italiano più forte in diversi mercati strategici (dati “Football Index” YouGov), è in forte ascesa in tutta la macro-regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa): qui il Milan è stata la squadra italiana più seguita di tutta la stagione 21/22, facendo registrare una media di circa 546 mila spettatori durante i match, con un picco di circa 2 milioni per Sassuolo-Milan, il match più visto dell’anno, seguito solo da Milan-Inter con 1,6 milioni viewers.

Sono diverse le iniziative e i progetti che testimoniano l’impegno e l’interesse con il quale il Club guarda al Medio Oriente. Il recente Dubai Training Camp di dicembre 2022, che ha segnato la quarta visita nel Paese nell’ultimo anno, il rinnovo di una delle partnership e relazioni più durature e autentiche nel mondo del calcio con Emirates (Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoner). Non solo: l’Academy rossonera protagonista in Kuwait da oltre 10 anni è uno dei progetti simbolo rivolti verso i giovani e le future generazioni. Uno degli investimenti per stringere il legame tra il Club ed il territorio creando valore, sportivo e sociale, con e per la comunità, focalizzando l’attenzione sulla pratica sportiva e promuovendo, allo stesso tempo, i valori fondanti del Milan.

Da Milano: grande attesa per il Watch Party di Casa Milan — Casa Milan aprirà nuovamente le porte per uno speciale Watch Party che vedrà coinvolti diversi VIP e Celebrities da sempre tifosi rossoneri. Accolti nella suggestiva cornice del Museo Mondo Milan, il luogo che raccoglie i cimeli più iconici della storia rossonera, gli ospiti vivranno tutte le emozioni del match all’interno del moderno quartier generale di AC Milan, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:00 italiane.

Un momento intenso per il Club che pone sempre un elevato interesse verso le attività di engagement e comunicazione, con l’obiettivo di superare i confini del rettangolo di gioco, posizionandosi così come protagonista della cultura lifestyle, del costume e società, e catalizzatore di passioni.

Da Riyadh: Franco Baresi e Daniele Massaro incontrano i tifosi — A Riyadh, il Milan si prepara ad accogliere i tanti tifosi locali presenti in gran numero nella zona. Grazie all’importante partnership con Puma, mercoledì 18 gennaio tra le 15.00 e le 16.00 ore locali si terrà uno speciale Meet & Greet presso il Puma Store di Riyadh Park, con la presenza di Franco Baresi, Vice Presidente onorario, Daniele Massaro, Brand Ambassador.

Nella giornata odierna, invece, Franco Baresi e Daniele Massaro hanno fatto visita all’Ospedale Prince Mohammed Bin Abdulaziz mentre nel pomeriggio hanno partecipato al taglio del nastro della nuova sede del Pop Up store AC Milan a Layali Ali Diriyah, dove i tifosi potranno iniziare ad immergersi nell’universo rossonero e acquistare prodotti e merchandising ufficiali del Club (aperto dalle 17.00 alle 2.00).

“Sempre un onore rappresentare il Milan – ha commentato Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan -. Siamo qui per giocare una finale, ma è anche una opportunità per portare il nostro brand, sinonimo di eccellenza nel mondo. Dove andiamo i colori rossoneri sono sempre amati, soprattutto in questo momento in cui il movimento calcistico sta vivendo una forte ascesa”.

Come seguire la partita attraverso i canali ufficiali rossoneri — Per tutti i tifosi sarà possibile seguire la lunga diretta del match con il pre-partita di Milan TV. Il collegamento, che avverrà direttamente dagli Studios di Milan TV, inizierà a partire dalle ore 18.30 con la consueta conduzione di Giorgia Tavella e i suoi ospiti Luca Serafini, Luca Antonini e Xavier Jacobelli e gli inviati a Riyadh Pasquale Campopiano, Simone Nobilini, Maurizio Ferrari e Luca Brivio. Dalle 19.55 su YouTube e Twitch inizierà la nostra Live Reaction. Durante la partita, gli aggiornamenti saranno istantanei sui canali social del Club e su AC Milan Official App. Al termine, lungo e ricco post partita su Milan TV e sull'App ufficiale". Milan-Inter, Bennacer doppia arma rossonera nel derby: ecco il motivo >>>