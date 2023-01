Milan, nel mirino ora c’è l’Inter: previsto giorno di riposo

Il Milan, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, osserverà un giorno di riposo e poi si preparerà per il derby contro l'Inter

Nonostante la sconfitta odierna del Milan contro il Sassuolo , per altro molto pesante e parecchio rotonda, non sono stati presi provvedimenti nei confronti della squadra. Né da parte del tecnico, né tantomeno da parte della dirigenza. Forse qualcosa ce lo si poteva anche aspettare dopo la delusione contro i neroverdi.

Milan, previsto giorno di riposo dopo la sconfitta con il Sassuolo

Secondo quanto riportato da MilanNews, tra l'altro, è stato concesso un giorno di riposo per il gruppo squadra per la giornata di domani, 30 gennaio. In seguito il Milan riprenderà la sessione di allenamenti al centro sportivo di Milanello nella giornata di martedì. Nel mirino rimane sempre il derby contro l'Inter del 5 febbraio, altro crocevia importantissimo della stagione. Il commento della disfatta del Milan contro il Sassuolo