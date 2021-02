Milan-Inter, Rafael Leao: “Sogno un gol nel derby” | News

Milan, Rafael Leao parla del derby

Rafael Leao, attaccante rossonero, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Il portoghese ha parlato del derby Milan-Inter, in programma domani a San Siro.

“Sappiamo l’importanza di questo incontro, ma la stagione è ancora lunga e i punti in palio tanti. Non dobbiamo essere condizionati dalla pressione: meglio rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare. Pronostico? Non si può dire chi è favorito: bisogna giocarlo e vedere come va. Noi non ascoltiamo quello che dicono gli altri. Sogno un gol nel derby, ma è più importante vincere. Se conquisteremo i tre punti, sarò facile anche se non segnerò”. Calciomercato Milan: pronto il colpo dall’Arsenal. VAI ALLA NOTIZIA>>>