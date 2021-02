Milan-Inter, lo striscione della Curva Sud a Milanello (FOTO)

Milan-Inter, lo striscione della Curva Sud per il derby

Ormai manca poco più di ventiquattro ore a Milan-Inter, un derby che può essere decisivo in chiave scudetto. La Curva Sud, cuore pulsante del tifo rossonero, ha esposto uno striscione a Milanello durante la rifinitura di oggi: “90 minuti all’assalto. Il derby si vince“. Insomma, anche in un momento così complicato per via della pandemia, i tifosi rossoneri fanno sentire tutta la loro vicinanza a Pioli e alla squadra. Ecco la foto postata dalla pagina Instagram della Curva Sud Milano.