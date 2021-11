Milan-Inter, il Derby è la sfida di Serie A più vista in TV della stagione

Milan-Inter è stata la partita più seguita da casa finora in stagione: il Derby ha superato anche la sfida tra nerazzurri e bianconeri.

Numeri record per Milan-Inter: il Derby di ieri sera è stata la gara più seguita della stagione di Serie A su DAZN finora. Lo riportano i dati ufficiali Auditel, rielaborati dallo studio Frassi, secondo i quali la sfida di domenica sera ha registrato i numeri più elevati sia in termini di audience che in termini di share.