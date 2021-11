Milan, la promessa di Calhanoglu. Mercato, idea per il post Romagnoli

Day after del derby Milan-Inter che ha offerto due spunti interessanti: innanzitutto la bella prestazione di entrambe le squadre, che si candidano sempre di più alla vittoria finale. Inoltre non si può non sottolineare il distacco invariato di un Milan che rimane a +7 sui cugini. L'ex Hakan Calhanoglu fa discutere, non solo per l'esultanza provocatoria. Beppe Marotta, invece, è preoccupato dalla crescita dei rossoneri. Infine attenzione alle indiscrezioni di mercato: idea low cost per il post Alessio Romagnoli? Nelle prossime schede le Top News mattutine sul Milan.