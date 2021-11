Milan-Inter, Florenzi si allena in gruppo. Possibile la convocazione

Alessandro Florenzi, calciatore del Milan, si è allenato quest'oggi con il gruppo: l'ex Roma potrebbe essere convocato per il derby

Buone notizie in casa Milan. Stefano Pioli, infatti, sta recuperando piano piano tutti gli infortunati. Come riportato da Sky Sport, Alessandro Florenzi si è allenato quest'oggi con il resto della squadra. Ricordiamo che l'ex Roma è stato operato lo scorso 1 ottobre in artroscopia per risolvere una lesione parziale del menisco mediale del ginocchio sinistro. A tal proposito, ecco le parole del giornalista Manuele Baiocchini: "Il Milan questa mattina è tornato ad allenarsi a Milanello. Chi ha giocato ieri ha fatto defaticante, gli altri sono tutti in campo. Tra questi c'è anche Florenzi: non è ancora al 100%, ma Pioli spera di convocarlo per la sfida con l'Inter". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un giocatore del Real Madrid. Ecco chi è.