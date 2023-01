Milan-Inter, il migliore in campo sarà scelto dai tifosi: le informazioni

Il migliore in campo di Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana, sarà scelto dai tifosi rossoneri e nerazzurri. Ecco come avverrà tutto

Daniele Triolo

(fonte: legaseriea.it) "Saranno gli spettatori collegati da tutto il mondo a scegliere l’EA SPORTS Man Of The Match della gara tra Milan e Inter che si giocherà a Riyadh (Arabia Saudita), mercoledì 18 gennaio 2023.

A partire dal 75’ minuto, e fino a due minuti dopo la fine della gara, sui televisori collegati da tutto il mondo apparirà una grafica con un QR code, dal quale sarà possibile accedere al link per partecipare alla votazione per decretare l’EA SPORTS Man Of The Match. Sarà inoltre possibile votare attraverso questo . Una grande novità per permettere ai tifosi di sentirsi sempre più coinvolti nel grande evento della EA SPORTS Supercup.

Il vincitore sarà premiato direttamente sul campo del “King Fahd International Stadium” e riceverà la propria speciale card FUT23 che sarà poi disponibile anche in-game nei giorni successivi.

Milan-Inter è da sempre uno dei derby più iconici del mondo, come dimostrano i match disputati (ben 1.493.172) scegliendo le due formazioni milanesi su FIFA 23 da quando è uscito il videogioco lo scorso settembre. In queste partite il Milan ha vinto 701.424 volte, l’Inter 516.862, mentre sono stati registrati 274.786 pareggi *. Il top scorer del Milan è stato Rafael Leao, seguito da Olivier Giroud, Ante Rebic, Theo Hernàndez e Brahim Diaz, mentre per l’Inter è stato Lautaro Martínez il miglior marcatore, poi Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu e Edin Džeko **.

I paesi che hanno disputato più volte il Derby di Milano sono l’Italia (32.3%), la Francia (5.7%), il Brasile (5.6%), il Regno Unito (5.4%) e gli Stati Uniti (5.1%) ***.

Questa la formazione derivante dai calciatori delle due squadre di Milan e Inter scelti maggiormente nelle partite di FUT quest’anno:

Mike Maignan (Milan); Theo Hernández (Milan), Fikayo Tomori (Milan), Milan Škriniar (Inter), Sergiño Dest (Milan); Denzel Dumfries (Inter), Ismaël Bennacer (Milan), Sandro Tonali (Milan), Rafael Leão (Milan); Lautaro Martínez (Inter), Romelu Lukaku (Inter).

Tutti i risultati includono Calcio d'inizio, Amichevoli online, Stagioni online, Stagioni Coop e Modalità Carriera. I dati sono stati raccolti tra il 25 settembre e il 7 gennaio. Milan-Inter, Bennacer doppia arma rossonera nel derby: ecco il motivo >>>

LE NOTE — *Qualsiasi lato, competizione, stadio. Le vittorie sono stimate in base ai gol segnati nei tempi regolamentari; se una squadra vince ai rigori (dopo i tempi supplementari) sarà conteggiata come un pareggio. Tutte le vittorie sono incluse, anche se ottenute da un giocatore dell`IA o non iscritto".

**Top per squadra, indipendentemente dal matchup

***Paese in base all`indirizzo IP