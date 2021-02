Milan-Inter, Di Gennaro: “Derby crocevia fondamentale per i rossoneri”

Milan-Inter, le parole di Antonio Di Gennaro

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e commentatore tv, ha detto la sua a "Maracanà", nel pomeriggio di TMW Radio, sul derby di Milano di domenica prossima. Queste le sue parole: "Il derby è un crocevia fondamentale. Non mi aspettavo questo ko. Lo Spezia e Italiano? Lo scorso anno doveva andare via e invece i risultati sono arrivati. Non mi aspettavo una sconfitta così pesante. Forse è un campanello d'allarme".