Milan-Inter, ci siamo: il nuovo San Siro diventerà cittadella dello sport

MILAN NEWS – Come viene riportato da gazzetta.it, il progetto relativo al nuovo San Siro procede. Milan e Inter hanno pubblicato le immagini relative ai due progetti, cioè quello di Popolous e Sportium/Manica.

Le novità del nuovo San Siro? Una zipline (teleferica) che va dalla torre sud del terzo anello fino a terra. Una pista di atletica al secondo anello e soprattutto tanto verde per tutta l’area. A tal proposito, ecco il comunicato emesso visibile sul portale nuovostadiomilano.com: “Su un totale di 261.000 mq di area di intervento – si legge nel comunicato -, l’area totale pedonale aperta alla comunità è pari a 220.000 mq, di cui 106.000 mq a verde”.

San Siro diventerà una vera e propria cittadella dello sport che sarà aperta a tutti. Dell’attuale impianto saranno mantenute le rampe della Tribuna Est, parte delle Curve Nord e/o Sud e una delle torri. Invece parti delle travi rosse (quelle della copertura), potrebbero essere utilizzate per creare sculture o opere d’arte. Un vero e proprio piano d’azione per rendere San Siro ancora più bello.

Ma quali sono le prossime mosse? A breve dovrebbe esserci un incontro tra Milan, Inter e il Comune per delineare il sentiero da seguire. I due club a breve sceglieranno il progetto per loro migliore tra Popolous e Sportium/Manica e a quel punto si farà sul serio. Servirà un anno per l’approvazione definitiva e poi altri tre anni per la costruzione. L’obiettivo è terminare il tutto nel 2024. INTANTO SFUMA UN OBIETTIVO DI MERCATO ROSSONERO, CONTINUA A LEGGERE >>>