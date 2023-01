Milan-Inter, arbitrerà Maresca. Ecco chi ci sarà invece al VAR

Sarà Fabio Maresca a dirigere Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana in programma mercoledì 18 gennaio a Riyad (Arabia Saudita)

Sarà Fabio Maresca , classe 1981, della sezione A.I.A. di Napoli, a dirigere Milan-Inter , il derby di Milano valido per la finale di Supercoppa Italiana che si svolgerà mercoledì 18 gennaio , alle 20:00 ora italiana , a Riyad ( Arabia Saudita ).

Gli assistenti di Maresca per il derby Milan-Inter saranno Stefano Alassio e Giovanni Baccini. Il quarto uomo della sfida tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, sarà Daniele Chiffi .

Designato al V.A.R., per Milan-Inter, Aleandro Di Paolo, che sarà coadiuvato da Rosario Abisso. Riserva, infine, Alessandro Lo Cicero. Anche l'intera squadra arbitrale, dunque, è pronta per la finale di Supercoppa.