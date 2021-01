Milan, iniziato il restyling di Milanello: lo stato dei lavori | News

Ultime Notizie Milan News: il restyling di Milanello

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, è iniziato il restyling del centro sportivo di Milanello. La società ha deciso di ammodernare alcune parti secondarie della struttura prima, mentre al termine della stagione ci saranno dei lavori relativi alla club house. Sono già iniziati i lavori per l'ex foresteria, che in passato era utilizzatA per ospitare i ragazzi della primavera.