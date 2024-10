Milan sul podio degli ingaggi: i numeri della Serie A

Il fatto che il Milan si trovi sul podio degli ingaggi conferma il suo status di club di alto livello, in grado di attrarre e mantenere talenti come Alvaro Morata, Theo Hernandez e Rafael Leao.

Tuttavia, con un monte ingaggi così elevato, la pressione per ottenere risultati significativi aumenta. La dirigenza rossonera e l'allenatore dovranno lavorare per garantire che questi investimenti si traducano in successi sul campo, evitando di sprecare opportunità in un campionato sempre più competitivo.