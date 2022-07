Milan, infortunio Theo Hernandez: solo una botta per il francese | PM News

Infortunio per Theo Hernandez durante la seduta odierna di allenamento del Milan a Villach, in Austria. Dalle immagini che circolano sui social si è temuto il peggio per il terzino francese, rimasto a terra contorcendosi dal dolore. Una botta alla caviglia che ha fatto spaventare i tifosi rossoneri.

Per fortuna, come appreso dalla redazione di PianetaMilan.it, non si tratta di nulla di particolarmente serio. Solo una botta, dunque, per Theo Hernandez, che a caldo ha sentito un forte dolore. I tifosi del Milan possono stare tranquilli.