Milan, scontro Morata-Pavlovic in allenamento: trauma cranico per l’attaccante

Arrivano brutte notizie per il Milan . Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Alvaro Morata non sarà disponibile per la trasferta di campionato contro il Cagliari . L'attaccante spagnolo ha subito un trauma cranico durante l'allenamento di oggi dopo uno scontro con il suo compagno di squadra Pavlovic .

Morata è stato così trasportato in ospedale e ha già effettuato una risonanza che ha dato esito negativo. Il centravanti verrà monitorato ora dopo ora ma non sarà certamente disponibile per la sfida al Cagliari.