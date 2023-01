Milan, l’indagine della Gdf parte da un esposto dell’ex socio Blue Skye

Secondo l'Agenzia Nazionale Stampa Associata, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza sta effettuando tale acquisizioni ma non nella sede rossonera di via Aldo Rossi. Indagine partirebbe da un esposto dell'ex socio di minoranza nella gestione del club, la lussemburghese Blue Skye. Esposto sulla vicenda di un pegno già contestata anche in altre sedi. Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell'aggiunto Maurizio Romanelli al momento è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita. 'Zaniolo? Neanche gratis': Milan, c'è chi dice no al suo acquisto >>>