Milan, incontro tra Pioli e Carbone: confronto sul settore giovanile

Oggi c'è stato un incontro a Milanello tra Stefano Pioli, allenatore del Milan, e Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile rossonero. Pioli ha accolto lui e tutti i suoi collaboratori che seguono l'attività agonistica del vivaio rossonero per uno dei periodici confronti con i responsabili del settore giovanile milanista. Pioli è sempre molto attento ai giovani ed è pronto a farli esordire. Da sempre, il Milan punta moltissimo sul settore giovanile e sono tantissimi i giovani che sono stati lanciati nel corso degli anni e hanno raggiunto grandi risultati. Anche l'incontro di oggi è stato sicuramente molto importante per capire come lavorare e quali siano i giovani su cui si potrebbe puntare maggiormente. Intanto per l'addio di Rafael Leao c'è un indizio ulteriore >>>