Milan, incontro Gordon Singer-Rangnick a Londra: ecco quando avverrà

MILAN NEWS – Come riportato questa mattina da Tuttosport, ci sono importanti novità circa l’accordo tra il Milan e Ralf Rangnick per la prossima stagione. Da ambienti tedeschi molto vicini al manager di Backnang filtrano conferme e segnali positivi riguardo l’accordo tra le parti. Il tutto verrà ratificato e in qualche modo ufficializzato dopo l’incontro che ci sarà a Londra tra Gordon Singer, i manager di Elliott e lo stesso Ralf.

Un summit che se non ci fosse stata la pandemia si sarebbe già regolarmente tenuto, ma che invece dovrà ancora attendere. E’ altamente probabile, infatti, che l’incontro nel capoluogo inglese si terrà a fine mese, quando la Bundesliga avrà terminato il campionato (27 giugno) e Rangnick avrà in questo modo maggior libertà di muoversi. Fino ad allora non dovrebbero arrivare grosse novità.

SUL MERCATO, IL MILAN SI STA GIA’ MUOVENDO: IERI E’ ARRIVATO KALULU!

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓