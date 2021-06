Milan, in zona Navigli enorme murale per Baggio in azzurro

A Milano è apparso, in zona Navigli, un grandissimo murale dedicato a Baggio, ex giocatore anche del Milan, con la maglia azzurra.

Ha giocato nel Milan, ma anche nell'Inter e nella Juventus, e tutti amano Roberto Baggio. L'ennesima dimostrazione arriva da un gigantesco murale che è apparso a Milano, città in cui ha giocato per quattro anni, che lo rappresenta con la maglia azzurra dell'Italia e il suo numero 10 sulla schiena. Due anni con il Milan, dal 1995 al 1997, con 19 gol in 67 presenze. Altrettante stagioni nell'Inter, ma con 59 presenze e 17 gol. Il murale è in zona Navigli del capoluogo lombardo ed è grande quanto tutta una facciata di una palazzina. Veramente molto pittoresco.