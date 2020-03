Milan, in Serie A nessuno ha fatto meglio di Donnarumma: il dato

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la difesa del Milan ha retto in questa stagione. Sebbene ci siano stati un paio di sprofondi come ad esempio i nove gol incassati fra Atalanta e derby, il Milan ha la sesta retroguardia del torneo. Questo significa che le cose sono state fatte bene nel corso della stagione. Donnarumma ha mantenuto per ben nove volte la porta inviolata in campionato: nessuno è riuscito a fare meglio di lui. Il suo rendimento nel corso dell’annata è stato più che buono. Intanto, passato al mercato, ci sono due giovani campioni nel mirino, continua a leggere >>>

