Calciomercato Milan – Look da rinnovare: due giovani campioni nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN – Una nuova rivoluzione, che sa di rinnovamento e ringiovanimento. Il Milan in estate è pronto a cambiare pelle. Tanti lasceranno, alcuni in scadenza. Tra questi ci sono Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, entrambi giocatori esperti che, secondo il CorSport, saranno sostituiti a dovere, ma con due giovani calciatori che si sono già messi in luce ottimamente.

Il primo è Imran Louza, del Nantes. Ha 20 anni, è franco-marocchino e in stagione ha già giocato 24 partite, segnando anche 2 gol. È un vero e proprio regista, ma che può agire anche leggermente più avanzato. Il secondo è Dominik Szoboszlai, classe 2000 del RB Salisburgo. Ungherese, è considerato tra i più cristallini talenti in Europa. Caratteristiche molto simili a Jack (trequartista o mezzala sinistra). Nonostante la giovane età costa già almeno 15 milioni. Un po’ meno, 8 circa, serviranno invece per Louza. Il Milan si guarda attorno e prova a ringiovanirsi senza perdere qualità. Intanto di certo il Milan non rimpiange le cessioni… Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android