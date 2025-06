Milan in nazionale, perde Walker ma vince Gimenez: ecco i risultati

(fonte: acmilan.com) Walker per l'Inghilterra, Pavlović per la Serbia e Gimenez in campo per il Messico. Questi i convocati con le rispettive nazionali nella giornata di ieri. Impegno agevole per la Serbia nelle Qualificazioni Mondiali: Strahinja Pavlović ha giocato l'intero match contro Andorra gestendo senza difficoltà i pochi attacchi avversari. Gara ordinata per il centrale rossonero, mai realmente messo alla prova.