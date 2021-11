Milan in nazionale: Ibrahimovic perde con la Svezia, bene Kalulu

Il riepilogo dei calciatori del Milan impegnati nella giornata di ieri con le nazionali: Ibra perde con la Svezia, bene Kalulu

Nella serata di giovedì sono cominciati gli impegni delle Nazionali in questa terza sosta stagionale: sono stati Zlatan Ibrahimović, Rafael Leão e Pierre Kalulu i primi a scendere in campo.

La Svezia di Ibra, impiegato dall'inizio alla fine, è stata sorpresa dalla Georgia nelle qualificazioni al Mondiale 2022: 2-0 per i padroni di casa (doppietta di Kvaratskhelia) a Batumi e gialloblù scavalcati dalla Spagna in vetta al Gruppo B (16 punti a 15). A proposito delle Furie Rosse, Brahim Díaz è rimasto in panchina nell'1-0 esterno alla Grecia firmato da Sarabia.