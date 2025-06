Milan in nazionale, Gimenez mette la sua firma col Messico in Gold Cup

Sono ancora diversi i giocatori del Milan in giro con le rispettive nazionali e tra questi c'è anche Santiago Gimenez con il suo Messico

(fonte: acmilan.com) Buon esordio nella CONCACAF Gold Cup per il Messico di Santiago Gimenez, titolare nella gara inaugurale della competizione contro la Repubblica Dominicana. L'attaccante rossonero ha offerto una prestazione convincente, partecipando attivamente alla manovra offensiva e fornendo l'assist per il 2-0 di Raúl Jiménez a inizio ripresa. Gimenez è poi uscito al 73'. Un contributo importante per iniziare al meglio il torneo.