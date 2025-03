Milan in Nazionale, Camarda ancora in gol e minuti per Chukwueze

Ultimi impegni per i giocatori del Milan in Nazionale. Da Camarda ancora in gol ai minuti di Chukwueze con la Nigeria

Francesco Aliperta Redattore 26 marzo 2025 (modifica il 26 marzo 2025 | 20:46)

(fonte: acmilan.com) Gioia a metà per Francesco Camarda. Bellissima la rete dell'1-0 nell'ultimo match dell'Elite Round di qualificazione al prossimo Europeo per l'Italia Under 19 contro la Francia. Infatti, nonostante il gol del giovane rossonero, il successo finale per 2-0 al Ceravolo di Catanzaro non è bastato gli Azzurrini per qualificarsi alla fase finale del torneo, a causa della vittoria della Spagna sulla Lettonia che permette agli iberici di mantenere la leadership del girone e la qualificazione. In campo con l'attaccante anche Magni, Liberali e Sala.