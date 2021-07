Milan – Importante riconoscimento per Rade Krunic: i dettagli

Importante e prestigioso riconoscimento per il centrocampista bosniaco del Milan Rade Krunic: tutti i dettagli sull'ambito premio

Importante e prestigioso riconoscimento per il centrocampista del Milan Rade Krunic, eletto calciatore dell’anno in Bosnia Erzegovina nella stagione 2020-2021. Una discreta stagione per l'ex Empoli con la maglia rossonera: 37 presenze e 2 gol comprendendo tutte le competizioni. In vista della prossima stagione Krunic potrebbe anche rimanere al Milan. Il bosniaco rappresenterebbe, infatti, un'importante soluzione alternativa per Stefano Pioli.