Milan, Imborgia: “L’ultimo Scudetto dice che non vince sempre il più forte”

L'ultimo Scudetto è stato vinto dal Milan con merito, ma per molti, come per Antonio Imborgia, i rossoneri non erano i più forti. L'operatore di mercato ha parlato a Radio FirenzeViola della stagione che può fare la Fiorentina, facendo un parallelo proprio con l'annata dello scorso anno rossonera. Ecco tutte le sue dichiarazioni: "L'esempio dello Scudetto al Milan è la dimostrazione che non sempre vince quello più forte. Ora la Fiorentina sta andando nella direzione giusta, con una grande sinergia tra mister e società. Poi c'è Firenze che è una fabbrica di discussioni, ma tra Italiano e tutti gli altri protagonisti del club c'è un'unione comune".