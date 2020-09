Milan, il video della presentazione di Brahim Diaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan attraverso i propri canali social ha pubblicato il video della presentazione di Brahim Diaz a Casa Milan. Firma sul contratto, presentazione della maglia col numero 21, alcuni numeri col pallone tra i piedi, degli scatti per i canali social e le prime parole all’indirizzo dei tifosi del Milan.

Questi i passaggi del video pubblicato dal club rossonero dell’ultimo arrivato della rosa di Stefano Pioli. Brahim Diaz ha già svolto ieri il suo primo allenamento a Milanello coi nuovi compagni e questa sera contro il Monza a San Siro potrebbe fare il suo debutto con la nuova maglia. L’ex Real Madrid è stato anche protagonista di una “polemica” social nella giornata di ieri, dal momento che nella descrizione del suo profilo Instagram non ha cancellato il club spagnolo come squadra di appartenenza, ma ha in un primo momento scritto “In prestito al Milan”, salvo poi cancellare la parte “in prestito”.

Insomma, una polemica sterile dal momento in cui si sa che il ragazzo resterà in prestito una sola stagione – stando almeno ai primi accordi tra i club -, poi solo il tempo dirà se Brahim farà pressioni al club Blancos per poter restare ancora in rossonero al termine della stagione.

