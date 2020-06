Milan, il ruolo di Rangnick resta un’incognita: Elliott lo vuole in panchina

MILAN NEWS – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il ruolo di Ralf Rangnick al Milan rimane ancora un’incognita: allenatore, dirigente oppure entrambi? Elliott – scrive il quotidiano piemontese – lo vorrebbe in panchina, mentre il tedesco si accomoderebbe volentieri dietro la scrivania, occupandosi unicamente della costruzione della rosa.

Tuttavia, un mese tra una stagione e l’altra non consente di avere troppo tempo per attuare il tipo di progetto che ha in mente Rangnick: affidare la panchina ad un suo uomo di fiducia. Una ipotesi questa attuabile nel futuro, dato che già in passato Ralf ha occupato prima il ruolo di allenatore e successivamente di dirigente. Proprio per il futuro è in crescita un nome per la panchina rossonera: scopri di chi si tratta>>>

