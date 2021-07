Milan, il retroscena: ecco perché Tonali sarà ufficiale solo oggi

Oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità di Tonali al Milan e, anche stavolta, c'è un motivo scaramantico di Cellino. Ecco i dettagli.

Dopo una lunghissima trattativa, oggi Sandro Tonali dovrebbe tornare a essere ufficialmente un giocatore del Milan. Il centrocampista classe 2000 lascerà il Brescia, stavolta definitivamente. Già da qualche giorno, in realtà, è tutto fatto tra le parti, ma si è preferito attendere. Lunedì, per la precisione, si è arrivati alla fumata bianca, ma a chiedere di aspettare è stato il presidente Massimo Cellino. Il motivo è, ancora una volta (dopo i 16 milioni e 999 mila euro, scaramantico, secondo il Corriere di Brescia. Il motivo è da ricercare in un proverbio, che dice: "Né di venere né di marte si dà principio all'arte". Intanto oggi sarà il giorno di Tonali: le ultime >>>