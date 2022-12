Milan, il racconto del quarto giorno a Dubai con ospiti speciali | PM

“È stato bello ieri ritrovare il campo, importante per riprendere condizione, che ad oggi non può essere al 100%, ma la partita ha dato segnali positivi sia a livello fisico che tattico”. È stato il commento ai canali ufficiali del Club di Tommaso Pobega, che rispetto alla nuova posizione in campo assunta nel match ha aggiunto: “Il mister mi aveva chiesto qualche giorno fa se ero disponibile a interpretare quel ruolo. Ci sono alcune dinamiche e alcuni movimenti che sono certamente da rodare, ma se sarò chiamato per questo ci metterò il massimo e cercherò di interpretarlo al meglio”