Milan, il problema resta l’attacco: Ibrahimovic ha messo una toppa

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, quello in attacco è un vero e proprio problema per il Milan che persiste da diversi anni. Pensiamo ad esempio a Krzysztof Piatek, che in pochissimo tempo è passato da colpo a flop, cioè da quando l’attaccante polacco ha salutato tutti per trasferirsi in Germania lo scorso gennaio. Dopo tanti avvicendamenti, l’attacco del Milan è affidato ancora a Ibrahimovic, cioè lo stesso attaccante che ha guidato i rossoneri alla conquista dello scudetto nel 2011.

Piatek è l’esempio lampante dell’altalena imprevedibile che ha segnato questi primi due anni di mercato per il Milan targato Elliott: veri e propri colpi di fulmine che non hanno dato seguito a matrimoni duraturi. Se consideriamo il polacco, Higuain e Caldara, il Milan ha speso ben 79 milioni (ingaggi esclusi), ma questi investimenti non hanno dato l’esito sperato sul campo. Il discorso è lo stesso anche per chi è costato di meno. Tra il 2018-19 e il 2019-20, le spese in uscita ammontano a più di 235 milioni: tra questi qualche luce (ad esempio Theo Hernandez), ma anche e soprattutto ombre.

Insomma, se consideriamo Piatek e Higuain, il Milan non riesce proprio a risolvere il problema del centravanti. La passione tra il Pipita e i rossoneri è durata poco nonostante un ottimo inizio, mentre con l’ex Genoa il Milan ha incassato 27 milioni di euro, generando una plusvalenza, seppur minima. A gennaio di quest’anno è arrivato però Zlatan Ibrahimovic, che ha rigenerato la squadra e riempito l’area di rigore, ma è chiaro che non potrà essere il centravanti del Milan per tanti anni. Il problema dunque è solo rimandato. L’anno prossimo toccherà ancora a lui? Intanto l’involuzione di un calciatore rossonero in questa stagione è evidente, continua a leggere >>>