Milan, l’involuzione di Paqueta in questa stagione è evidente

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, scrive di Lucas Paqueta. Il brasiliano, arrivato al Milan nel gennaio 2019, sembrava essersi inserito subito nel migliore dei modi con Gattuso, che lo aveva definito un brasiliano atipico, cioè sia bravo tecnicamente e sia disciplinato tatticamente, ma le cose in questa stagione sono completamente cambiate.

L’involuzione di Paqueta, infatti sembra essere evidente. Nei primi mesi dell’anno ha avuto anche delle possibilità che non è riuscito a sfruttare. Giampaolo non gli ha mai garantito continuità dal primo minuto, mentre Pioli ha cambiato idea su di lui dopo un mese, mettendolo stabilmente in panchina. La sua prova più convincente in questa stagione è stata la partita a Marassi contro il Genoa, in cui è entrato nel secondo tempo, ma nel 2020 ha disputato solo 127 minuti nelle dodici partite dei rossoneri nell’anno nuovo fra campionato e Coppa Italia. Intanto un obiettivo di mercato del Milan svela un suo sogno, continua a leggere >>>