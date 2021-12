Milan, il primo obiettivo di Pioli è ritrovare Brahim Diaz

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Brahim Diaz, calciatore del Milan che deve cambiare passo in questo 2022

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Brahim Diaz del Milan. Uno degli obiettivi di Stefano Pioli in questo 2022 è quello di ritrovare lo spagnolo, che tanto bene aveva fatto nella prima parte della stagione. Il coronavirus però l'ha fermato e da quel momento non è stato più lo stesso così come dimostrano le sue prestazioni dal derby in poi.