Milan, il n° 38 e il compleanno ‘geniale’: ecco le curiosità su Bondo

(fonte: acmilan.com) È l'innesto più giovane del mercato invernale del Milan, una delle sorprese della giornata finale, appena prima del gong: Warren Bondo è rossonero. Arriva dal Monza, nel quale ha giocato praticamente sempre nella stagione in corso: continuo, pronto, carico. Conosce la Serie A, è in ascesa e cerca il grande salto in un palcoscenico importante e ambizioso, anche a livello internazionale. Mediano , 177 cm per 63 kg, calciatore di interdizione , bravo a recuperare palloni, a leggere le intenzioni del diretto avversario, a rincorrere e proiettarsi pure in avanti. Rapido , verticale, cura prevalentemente la sostanza rispetto alla tecnica. Caratteristiche presenti non in maniera eccessiva nella rosa di Mister Conceição, a proprio agio sia in una linea a 2 che a 3 o a 4 a supporto dei reparti.

Bondo nasce a Évry, in Francia, il 15 settembre 2003. Nel territorio di casa muove i primi passi, passando nelle giovanili di Corbeil-Essones, Viry-Châtillon, Brétigny e Nancy. Proprio nei Les Chardons dà il vero via alla sua carriera, inizialmente in seconda squadra e poi in Prima in Ligue 2. In seconda divisione francese colleziona quasi 40 presenze e 2 gol (2020-2022). Nell'estate 2022 arriva in Italia e veste la maglia del neopromosso Monza. A gennaio 2023 un rapido passaggio momentaneo alla Reggina, in estate il ritorno in pianta stabile al Monza e l'esordio ad agosto. In Brianza, in totale, fino al 2025 compreso, 52 apparizioni, 1 rete e 1 assist. In Nazionale è nella Francia Under 20, con la quale ha già partecipato a un Mondiale. Ora il Milan.