Milan, il futuro di Maldini tra divorzio e possibile colpo di scena

MILAN NEWS – Ancora un mese e in casa Milan sarà rivoluzione totale. In attesa di conoscere le sorti del club rossonero in campionato, ovviamente si inizia a pensare a quello che ne sarà del futuro in via Aldo Rossi. Gli indizi portano sempre più verso Ralf Rangnick che agirà nel ruolo sia di allenatore che di direttore dell’area tecnica, ad occuparsi sia del campo che del mercato.

Un ruolo inedito in casa rossonera che ovviamente andrà a scontrarsi con le attuali competenze di Paolo Maldini, il quale dovrà decidere se rimanere o meno al termine del campionato. Quel che è certo, infatti, è che Elliott non lo licenzierà come fatto con Boban, ma gli proporrà un ruolo più istituzionale e di rappresentanza più che operativo come in questa annata.

Resta da capire, dunque, se Maldini accetterà in qualche modo di ridimensionare il suo ruolo e accettare l’arrivo di Ralf Rangnick, pubblicamente criticato negli scorsi mesi per le sue uscite fuori luogo. Insomma, ad oggi sembra improbabile, ma avanzano le possibilità che Maldini possa accettare di rimanere in rossonero anche nel prossimo futuro. INTANTO, ECCO CHI POTREBBE ESSERE UN POSSIBILE COLLABORATORE DI RANGNICK>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓