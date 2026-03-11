Milan, il 'dono' di Modric. Caccia all'attaccante per la prossima stagione

Ampio spazio è stato dedicato al Milan suoi quotidiani nella mattina di oggi, mercoledì 11 marzo 2026. Tante novità sul mondo rossonero: dal calciomercato a vecchi amici che si rivedono, fino alle parole di alcuni personaggi di spicco. Il successo nel derby ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi, ma ora serve dare continuità alla vittoria contro l'Inter per proseguire la rincorsa scudetto. Vediamo insieme quali sono le migliori notizie di questa prima parte di giornata raccolte dalla redazione di Pianeta Milan.