Milan, il club regala settanta tablet a due scuole cittadine | News

Ultime Notizie Milan News: il club regala settanta tablet

MILAN NEWS – Ancora una volta il Milan si dimostra molto attento al socialE, a testimonianza del grande spessore della società rossonera. Come viene riportato nell’edizione online di Repubblica Milano, il club ha deciso di donare settanta tablet a due scuole milanesi. E’ la seconda donazione da parte del Milan, che già nella scorsa primavera aveva regalato 30 dispositivi.

I tablet sono stati già donati ai due istituti: quaranta al comprensivo di via Scialoia e trenta al comprensivo Guido Galli. Questo permetterà di realizzare nuovi ambienti didattici e innovativi e di aiutare le famiglie in caso di un terzo lockdown. Da segnalare le parole di Martino Roghi, Csr Manager di Ac Milan: “Siamo molto felici di partecipare al processo di digitalizzazione della scuola. Siamo convinti che l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici possa contribuire a garantire l’accesso ai contenuti educativi a tutti gli studenti, anche in questi momenti difficili e riconosciamo lo sforzo in questa direzione del Comune”. Calciomercato Milan: Maldini pensa a Gomez. VAI ALLA NOTIZIA>>>