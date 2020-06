Milan, il ‘caso Ibrahimovic’ può far male all’ambiente: il precedente

MILAN NEWS – E’ una stagione disgraziata, complicatissima. Iniziata male e che può finire peggio. Non c’è pace per questo Milan che a fine campionato vivrà una nuova ed ennesima rifondazione dirigenziale nel segno della discontinuità di progetto, con la speranza per i tifosi rossoneri che possa essere l’ultima e definitiva. Forse la più dolora, perché con ogni probabilità a salutare – dopo Boban a marzo – ci saranno degli idoli come Paolo Maldini, il cui futuro sembra sempre più lontano dal club di via Aldo Rossi, e Zlatan Ibrahimovic.

A proposito dell’attaccante svedese sembra ormai scontato, dopo le ultime ricostruzioni rispetto a quanto accaduto ieri a Milanello in seguito all’incontro avvenuto tra la squadra e Ivan Gazidis, che non resterà in rossonero anche la prossima stagione. “Non è più il mio Milan, non c’è un progetto, se io sono qui è soltanto per passione”, avrebbe detto Ibra a Gazidis durante il colloquio di gruppo, accusando l’Ad di farsi vivo dopo troppe settimane al quartier generale rossonero.

Insomma, un clima tutt’altro che sereno alla vigilia della gara probabilmente più importante della stagione. Cercare l’impresa a Torino senza Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo appiedati dal giudice sportivo già non era cosa facile per la banda di Pioli, ora che sono trapelate anche queste divergenze non possono che aumentare il malumore nell’ambiente e far diminuire le chance di passaggio del turno.

Un precedente molto simile è stato quello che a inizio marzo ha riguardato il licenziamento di Zvonimir Boban. L’allontanamento del dirigente croato non era certo passato inosservato all’interno del gruppo rossonero, tanto che alcuni giorni dopo in casa contro il Genoa il Milan offrì una prestazione a dir poco negativa, perdendo in casa 2-1 contro una squadra in lotta per non retrocedere. Certamente non il modo migliore per presentarsi all’Allianz Stadium, stadio che il Milan non è mai riuscito a sbancare. Intanto, Pioli ha scelto il modulo che utilizzerà: ecco le ultime>>>

