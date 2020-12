Milan, ieri tampone per Pioli: il tecnico scalpita per rientrare | News

Ultime Notizie Milan News: Pioli freme per tornare

MILAN NEWS – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Stefano Pioli freme per tornare in panchina. L’allenatore colpito dal coronavirus, ha saltato le partite contro Napoli, Lille e Fiorentina.

Il tecnico è stato ben sostituito da Daniele Bonera, ma spera di poter tornare il prima possibile. Nella giornata di ieri Pioli si è sottoposto al tampone Uefa così come tutta la squadra in vista del match contro il Celtic: i risultati saranno noti in mattinata. Calciomercato Milan, Maldini ha scelto il nuovo difensore >>>