Milan, Ielpo: “Kessie diventato un metronomo, giocatore incredibile”

Milan, Ielpo su Kessie

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha elogiato apertamente le qualità di Franck Kessie, migliorato tantissimo dal punto di vista tecnico. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV' all'interno della trasmissione 'L'Inferno del Lunedì': "Kessie è un giocatore diverso, incredibile come l'abbiamo considerato a lungo un giocatore di quantità, che aveva nella corsa e nei contrasti la sua forza. Invece abbiamo scoperto un grandissimo metronomo in Kessie, da lui il ritmo alla partita. In più continua a mettere in mostra la forza che gli riconoscono tutti. In questo momento è un giocatore di livello incredibile".