Milan, Ielpo: “Il ko contro lo Spezia? Parte dai sorrisini di Calabria col Crotone”

Milan, l’analisi di Ielpo

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato della brutta sconfitta contro lo Spezia. Sotto la lente di ingrandimento l’ammonizione di Davide Calabria che, diffidato, è stato ammonito contro il Crotone. Da qui la reazione dei giocatori in campo di cui parla Ielpo, con alcuni sorrisini sospetti. Il terzino rossonero si è fatto ammonire apposta per esserci contro l’Inter? Ecco le dichiarazioni: “La sconfitta contro lo Spezia è cominciata con l’ammonizione di Calabria contro il Crotone. Ci stava, però il problema è stata la reazione dei giocatori in campo, con sorrisini. Questo stava a significare ‘La prossima partita non conta’. C’erano dei segnali“. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Benzema in rossonero. VAI ALLA NOTIZIA >>>