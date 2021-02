Milan, Ielpo: “Ibra a Sanremo? Difficile da sostenere con risultati negativi”

Milan, Ibra a Sanremo? L’opinione

Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo. Ecco il suo dubbio più grande riferito ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Ibrahimovic a Sanremo? Quando le cose vanno bene è tutto sostenibile. Quando le cose vanno male, non si può fare nulla. Diventerebbe un po’ difficile sostenere la partecipazione di Ibra, se i risultati non dovessero tornare ad essere positivi“. Milan e Siviglia combattono per un forte attaccante. Vai alla news >>>