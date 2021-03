Milan, Ielpo: “Centrocampo completo, può variare a seconda della gara”

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato della completezza del centrocampo del Milan ai microfoni di 'Milan TV'

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato della completezza del centrocampo del Milan ai microfoni di 'Milan TV'. Questo il suo pensiero: "Adesso hai giocatori che ti possono dare caratteristiche diverse. La fisicità di Meite, Krunic che sta prendendo fiducia, Kessie e Bennacer che possono fare i registi e Tonali che può svolgere ogni compito. Puoi variare anche a seconda del tema tattica della gara. L'entrata di Meite è stata un classico, ma per tanto tempo non lo hai potuto fare".