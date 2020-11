Milan, Ibrahimovic vicino alla conquista del “Guldbollen” | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: IBRAHIMOVIC

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Zlatan Ibrahimovic, che è davvero inarrestabile. L’attaccante, dopo il gol in rovesciata contro l’Udinese, giocherà dal primo minuto anche contro il Lille, gara in programma stasera a San Siro.

La rosea, inoltre, sottolinea come Ibrahimovic sia vicino a conquistare il dodicesimo Guldbollen, cioè il pallone d’oro svedese. Solo lui ne ha vinti così tanti. Vincerlo a questa età può rappresentare una nuova soddisfazione per Ibra, che continua a fare la differenza. INTANTO ZLATAN VUOLE SUPERARE INZAGHI. ECCO IL MOTIVO >>>